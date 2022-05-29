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В боях под Попасной погиб тернопольский журналист

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Попасная, Воскресенье 29 мая 2022 12:37
В боях под Попасной погиб тернопольский журналист Фото: журналист Виталий Дерех (facebook.com/andriy.kovalov)
Автор: Наталья Юрченко

В боях возле города Попасная (Луганская область) погиб журналист Виталий Дерех из Тернополя. Он получил смертельные травмы во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политолога Андрея Ковалева в Facebook.

Отмечается, что 34-летний журналист погиб в результате авиационного удара в субботу, 28 мая.

"Виталий был талантливым журналистом, чрезвычайно креативным, иногда даже эпатажным, интеллектуал и всегда остроумен, имел чувство юмора. Не боялся опасности и смерти...", - говорится в сообщении.

Виталий Дерех был командиром противотанкового отделения. Он защищал Украину на фронте с 2014 года.

Напомним, недавно группа журналистов попала под обстрел в Донецкой области.

Всего с начала полномасштабной войны погибли более 20 представителей СМИ. Также по меньшей мере семь журналистов были убиты, во время выполнения своих обязанностей.

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