У боях під Попасною загинув тернопільський журналіст

У боях біля міста Попасна (Луганська область) загинув журналіст Віталій Дерех з Тернополя. Він отримав смертельні травми під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політолога Андрія Ковальова в Facebook .

Зазначається, що 34-річний журналіст загинув внаслідок авіаційного удару у суботу, 28 травня.

"Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним, інколи навіть епатажним, інтелектуал і завжди дотепний, мав почуття гумору. Не боявся небезпеки і смерті…", - йдеться у повідомленні.

Віталій Дерех був командиром протитанкового відділення. Він захищав Україну на фронті з 2014 року.