У боях під Бахмутом загинули п'ятеро добровольців з Грузії

"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Фото: на війні в Україні загинули 5 добровольців з Грузії (facebook.com)

Нагадаємо, грузинські ЗМІ наприкінці жовтня повідомляли, що на війні в Україні загинули 23 добровольці з Грузії.

Також раніше ми повідомляли, що в Україні загинув громадянин Японії, який також приєднався до лав ЗСУ.

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