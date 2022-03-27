UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В боях за Мариуполь ликвидировали командира десантников ЧФ России

Фото: украинские бойцы в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Украинские военные в боях за Мариуполь ликвидировали российского командира десантно-штурмового отделения Владимира Криволапова. Он был в одной группе в месте с ликвидированным заместителем командующего Черноморским флотом России Андреем Палием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" Севастополя Мизаила Развожаева.

Сообщается, что погиб гвардии сержант, заместитель командира взвода - командир десантно-штурмового отделения 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владимир Криволапов.

Погибший является уроженцем Москвы, с 2014 года служил в оккупированном Севастополе.

Напомним, до этого оккупанты заявили о гибели комбрига Черноморского флота в боях за Мариуполь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольЧерноморский флотВойна России против Украины