У боях за Маріуполь ліквідували командира десантників ЧФ Росії

Українські військові в боях за Маріуполь ліквідували російського командира десантно-штурмового відділення Володимира Криволапова. Він був в одній групі в місці з ліквідованим заступником командувача Чорноморським флотом Росії Андрієм Палієм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Севастополя Мізаїла Развожаєва.
Повідомляється, що загинув гвардії сержант, заступник командира взводу - командир десантно-штурмового відділення 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Володимир Криволапов.
Загиблий є уродженцем Москви, з 2014 року служив в окупованому Севастополі.
Нагадаємо, до цього окупанти заявили про загибель комбрига Чорноморського флоту в боях за Маріуполь.
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