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В боях под Чернобылем ранены начальник штаба армии и командир бригады ВДВ оккупантов

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Киев, Среда 02 марта 2022 01:24
В боях под Чернобылем ранены начальник штаба армии и командир бригады ВДВ оккупантов Фото: в боях под Чернобылем ранены начальник штаба армии и командир бригады оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В боях на Чернобыльском направлении 1 марта украинские защитники ранили начальника штаба и командира бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) оккупантов. Враг снизил темпы наступления и теряет инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Сегодня во время упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа. В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ", - написал в Facebook Залужный.

Главком добавил, что ВСУ дали такой отпор российскому агрессору, что он начал терять тактическую инициативу и снизил темпы продвижения.

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