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Бой Усика и Чисоры может состоятся за пределами Великобритании

Новости » Спорт     15.05.2020 - 11:41
Бой Усика и Чисоры может состоятся за пределами Великобритании
Фото: Усик - Чисора (twitter.com/MatchroomBoxing)

Поединок будет организован в первый месяц после возвращения бокса

Бой обязательного претендента по версии WBO украинца Александра Усика против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры могут перенести из Великобритании. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на слова промоутера Эдди Хирна.

Соперники встретились лицом к лицу на пресс-конференции в марте, но их поединок был отложен из-за пандемии коронавируса, а новая дата и место еще не определены.

Хирн отметил, что бой Усик против Чисора не состоится в первый месяц после выхода бокса из карантина, запланированного на июль.

"Нам надо будет немного подождать. Бой не будет организован в первые четыре недели после карантина. Я общался с представителем Усика Александром Красюком, и мы ищем альтернативные места для проведения боя", - заявил Хирн.

Британская комиссия по контролю за боксом надеется, что спорт может вернуться в Великобританию в июле.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора могут перенести в Саудовскую Аравию.

Этот поединок должен стать для украинца вторым в супертяжелом весе. В середине октября прошлого года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Александр УсикбойБокс
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