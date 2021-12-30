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Бой Усика с Джошуа стал событием 2021 года по версии The Ring

Автор: Сергей Пышкин

Одно из старейших и самых престижных изданий о боксе The Ring назвало бой Александра Усика и Энтони Джошуа - событием года. Отметило стиль и мастерство украинского боксера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

"Усик оказался слишком хорош в тот вечер. Претендент продемонстрировал на ринге в 10 раз больше любительского опыта - 350 боев против 35 у Джошуа, а также показал стиль и мастерство, с которыми британский боец не сталкивался за свою восьмилетнюю профессиональную карьеру. Прозвище Усика "Кот" как нельзя лучше подходило для бойца казачьего происхождения", - пишет The Ring.

Отмечается, что по количеству голосов, бой Усика и Джошуа обошел также и другие бои в супертяжелом весе, а именно:

  • Сауль Альварес - Билли Джо Сондерс;
  • Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер III;
  • Сауль Альварес - Калеб Плант;
  • Терренс Кроуфорд - Шон Портер.

Напомним, что поединок состоялся в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" 25 сентября 2021 года. Согласно решению судей, единогласно победил Александр Усик.

В то же время сегодня решается вопрос о реванше между боксерами.

"Рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток", - заявил промоутер Александра Усика Александр Красюк.

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