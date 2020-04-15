ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бой Усик - Чисора могут перенести в Саудовскую Аравию

Новости » Спорт     15.04.2020 - 09:39
Бой Усик - Чисора могут перенести в Саудовскую Аравию
Фото: Усик - Чисора (twitter.com/MatchroomBoxing)

Поединок должен был состоятся в Лондоне

Бой украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры в рамках супертяжелого веса могут перенести в Саудовскую Аравию. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, занимающийся организацией ближайших больших боев, сообщает Daily Mail.

Также из Великобритании могут быть перенесены и некоторые другие бои, в числе которых поединок чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа и претендента на титул IBF Кубрата Пулева.

"Не думаю, что все мировые правительства соберутся и скажут что-то вроде: "С 1 июля спорт во всем мире разрешен". Некоторые виды спорта начнутся раньше в одних странах, чем в других, и Саудовская Аравия может стать одной из стран, которая быстрее всех преодолеет это", - сказал Хирн.

В декабре прошлого года в Саудовской Аравии состоялся реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом, завершившийся победой британца.

Бой Александра Усика и Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая в Лондоне (Великобритания), но из-за пандемии коронавирусной инфекции был предварительно перенесен на июль.

Усик может провести чемпионский бой на НСК "Олимпийский" Саудовская Аравия продлевает комендантский час на неопределенный срок из-за коронавируса
Новости Украины Александр УсикСаудовская АравиябойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь