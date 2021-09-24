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Бой Усик-Джошуа: где и когда смотреть

Автор: Валерия Полищук

В Лондоне украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик проведет бой с английским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Боксеры встретятся на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

О том где и когда смотреть боксерский поединок - читайте далее в материале РБК-Украина.

Когда бой

Поединок Усика и Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне.

Во сколько начало

Вечер бокса начнется в 20:00. Всего запланировано семь поединков. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг не раньше полуночи.

Где смотреть

В Украине прямая трансляция поединка будет доступна платформе MEGOGO. Также бой можно будет посмотреть на сервисе DAZN.

Кроме того, поединок будет транслироваться в городах-миллионниках, в нескольких десятках кинотеатрах. Будут фан-зоны в разных городах мира.

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Александр УсикЭнтони ДжошуаБокс