Бой Усик-Джошуа: где и когда смотреть

Когда бой

Поединок Усика и Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне.

Во сколько начало

Вечер бокса начнется в 20:00. Всего запланировано семь поединков. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг не раньше полуночи.

Где смотреть

В Украине прямая трансляция поединка будет доступна платформе MEGOGO. Также бой можно будет посмотреть на сервисе DAZN.

Кроме того, поединок будет транслироваться в городах-миллионниках, в нескольких десятках кинотеатрах. Будут фан-зоны в разных городах мира.