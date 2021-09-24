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Бій Усик-Джошуа: де і коли дивитися

Автор: Валерія Поліщук

У Лондоні український боксер-суперважкоатлет Олександр Усик проведе бій з англійським чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Боксери зустрінуться на футбольному стадіоні "Тоттенхема".

Про те де і коли дивитися боксерський поєдинок - читайте далі в матеріалі РБК-Україна.

Коли бій

Поєдинок Усика і Джошуа відбудеться в ніч з 25 на 26 вересня в Лондоні.

У скільки початок

Вечір боксу розпочнеться о 20: 00. Всього заплановано сім поєдинків. Очікується, що Усик і Джошуа вийдуть в ринг не раніше півночі.

Де дивитися

В Україні пряма трансляція поєдинку буде доступна платформі MEGOGO. Також бій можна буде подивитися на сервісі DAZN.

Крім того, поєдинок транслюватиметься в містах-мільйонниках, в декількох десятках кінотеатрах. Будуть фан-зони в різних містах світу.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс