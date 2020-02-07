Бой Усик - Чисора состоится на пару недель позже ожидаемого

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой состоится на несколько недель позже, чем ожидалось ранее. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн порталу Sky Sports.

Стороны украинского и британского боксеров уже согласовали дату предстоящего поединка, а официальное подтверждение должно последовать в течение ближайших недель.

""Кажется, что переговоры между Усиком и Чисорой почти завершились. Бой состоится на несколько недель позже, чем ожидалось", - сказал Хирн.

Британский промоутер анонсировал объявления еще двух согласованных боев в супертяжелом весе. Кроме боя Усик - Чисора, в этом году в Великобритании должны состояться поединки первого номера WBC Диллиана Уайта против российского боксера Александра Поветкина и чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа против обязательного претендента на титул IBF болгарина Кубрата Пулева.

"Также похоже на то, что Диллиан Уайт и Поветкин договорились о бое. Нам необходимо определиться с местом проведения этого поединка. Британские болельщики ближе к лету получат поединки Джошуа - Пулев, Усик - Чисора и Уайт - Поветкин. Приготовьтесь к анонсам. Это будет замечательное лето для британских фанатов бокса", - добавил Хирн.

Ранее сообщалось, что бой Чисора - Усик может пройти в конце марта.

Бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября прошлого года украинец победил американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.