UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бой за Украину не будет легким, но уступка агрессору обойдется дороже, - Байден

Джо Байден на заводе Lockheed (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден посетил предприятие Lockheed Martin Co в Алабаме, которое производит противотанковые ракеты Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вы позволяете украинцам защищаться, и, откровенно говоря, во многих случаях мы выставляем на посмешище российских военных", — заявил президент США, обращаясь к рабочим конвейера завода.

Глава Lockheed Джим Тайклет заявил, что компания пытается расширить производственные мощности на своем заводе в Трое, штат Алабама. Сегодня на предприятии работает 600 человек. Завод выпускает пять типов ракет и является единственной производственной площадкой по сборке систем Javelin годовой мощностью 2100 ракет в год. По данным Пентагона, на данный момент Соединенные Штаты отправили в Украину более 5500 систем Javelin.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки