Бой за Украину не будет легким, но уступка агрессору обойдется дороже, - Байден

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вы позволяете украинцам защищаться, и, откровенно говоря, во многих случаях мы выставляем на посмешище российских военных", — заявил президент США, обращаясь к рабочим конвейера завода.

Глава Lockheed Джим Тайклет заявил, что компания пытается расширить производственные мощности на своем заводе в Трое, штат Алабама. Сегодня на предприятии работает 600 человек. Завод выпускает пять типов ракет и является единственной производственной площадкой по сборке систем Javelin годовой мощностью 2100 ракет в год. По данным Пентагона, на данный момент Соединенные Штаты отправили в Украину более 5500 систем Javelin.