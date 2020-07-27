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На бій з Ломаченком з'явився ще один претендент

Понеділок 27 липня 2020 13:11
На бій з Ломаченком з'явився ще один претендент
Фото: Василь Ломаченко (lomachenko.com)
Автор: Вера Олейник

він навіть хоче піднятися в легку вагу

Чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Мігель Берчельт заявив про бажання провести бій з українцем Василем Ломаченком. Мексиканець заради бою з володарем титулів WBA, WBO і WBC намір піднятися в легкий дивізіон (до 61,2 кг).

Про це сам боксер розповів в інтерв'ю порталу Boxingtalk.

"Я чемпіон WBC в напівлегкій вазі c шістьма захистами титулу. У мене залишилося не так вже й багато часу для досягнення 130 фунтів. Я хотів би перейти в легку вагу і побитися з Василем Ломаченком", - сказав Мігель.

Він упевнений, що бій вийшов би приголомшливим.

Останній бій Ломаченко відбувся в серпні минулого року, коли українець за очками переміг Люка Кемпбелла.

У наступному поєдинку він битиметься з американцем Теофімо Лопесом за титул абсолютного чемпіона. Зустріч повинна була відбутися 30 травня, але через пандемію коронавірусу її перенесли на жовтень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суперники відмовилися проводити проміжні поєдинки.

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