Бой в Канаде не станет проблемой, - Гвоздик

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Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) рассказал, как относится к тому, что его бой за титул чемпиона мира WBC против действующего обладателя пояса Адониса Стивенсон (29-1-1, 24 КО) состоится на родине его соперника - в канадском Квебеке. Об этом в Facebook сообщает Luckypunch.net

"Квебек, так Квебек. Бой там не станет проблемой. Хорошо, что ситуация с поединком разрешается и начнется нормальная подготовка, ведь готовится к конкретному бою легче, чем непонятно к чему.

Пока не знаю, когда полечу в США на подготовку. Скорее всего, уже после поединка Александра Усика", - сказал Гвоздик.

Напомним, команда Стивенсона выиграла промоутерские торги. Планируется, что бой состоится 3 ноября.