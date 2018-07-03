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Бій в Канаді не стане проблемою, - Гвоздик

НовиниСпорт    03.07.2018 - 13:36
Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)
Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

--

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) розповів, як ставиться до того, що його бій за титул чемпіона світу WBC проти чинного володаря поясу Адоніса Стівенсон (29-1-1, 24 КО) відбудеться на батьківщині його суперника - в канадському Квебеку. Про це в Facebook повідомляє Luckypunch.net

"Квебек, так Квебек. Бій там не стане проблемою. Добре, що ситуація з поєдинком вирішується і почнеться нормальна підготовка, адже готується до конкретного бою легше, ніж незрозуміло до чого.

Поки не знаю, коли полечу в США на підготовку. Швидше за все, вже після поєдинку Олександра Усика", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, команда Стівенсона виграла промоутерські торги. Планується, що бій відбудеться 3 листопада.

Гвоздик проведе бій за титул чемпіона світу WBC проти Стівенсона Усик битиметься з Гассіевим 21 липня в Москві
Теги публікації: Канада, бой, Олександр Гвоздик, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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