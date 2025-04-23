Як зазначає видання, російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Росія не потребує іноземних найманців. Але тільки з квітня 2023 року по травень 2024-го через московський пункт вербування в армію могли набрати понад півтори тисячі іноземців.

У квітні 2024 року хакерське угруповання DumpForums заявило про злам кількох систем Департаменту інформаційних систем (ДІТ) мерії Москви. За словами зловмисників, вони проникли в систему ДІТ роком раніше і за цей час вивантажили кілька великих баз даних. Зокрема, хакери отримали доступ до персональних даних москвичів з єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи (ЄМІАС).

Як з'ясували "Важливі історії", внаслідок цього витоку у відкритий доступ потрапила інформація про сотні іноземців, які пройшли через пункт відбору на військову службу за контрактом у Москві.

Найбільше найманців вирушили в Росію з Непалу - столичний пункт вербування відвідали щонайменше 603 людини.

Наприкінці 2023 року влада Непалу попросила Кремль не набирати їхніх громадян в армію РФ, але вербування продовжилося. Росія не повідомляє родичам непальців про їхню долю, і в березні 2025-го сім'ї загиблих і зниклих безвісти найманців навіть приїхали до Москви вимагати компенсацій.

За армію Росії воюють десятки громадян Європейського Союзу, а торік вербуватися прийшли щонайменше два американці. Так, у пункті вербування відзначився повний тезка ветерана 82-ї десантної дивізії США, 30-річного Метью Кайла Дуброна з Невади.

Воювати за Росію їдуть й громадяни Великої Британії, Франції, Бельгії, Італії та Австрії. Так, у лютому 2024-го на пункт вербування прийшов 21-річний француз Жан Клеман. Його мати, соціологиня Елен Клеман-Пітіо, регулярно ходить в ефіри RT і виступала на одній конференції з Олександром Дугіним.

Також на війну активно вербуються вихідці з країн Близького Сходу (Єгипту, Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Туреччини, Алжиру та інших країн). Так, контракт підписав 26-річний сирієць Омаран Хадак, який втік до Росії, щоб не служити в армії Башара Асада.

Ще одне джерело для вербування - неблагополучні країни Африки (Гана, Камерун і Сенегал). 25-річний Джозеф Дезаір Покам прилетів з Камеруну на саміт "Росія - Африка" під гаслом "За мир, безпеку і розвиток", а після вирушив на пункт вербування на війну з Україною.