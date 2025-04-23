Как отмечает издание, российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия не нуждается в иностранных наемниках. Но только с апреля 2023 года по май 2024-го через московский пункт вербовки в армию могли набрать более полутора тысяч иностранцев.

В апреле 2024 года хакерская группировка DumpForums заявила о взломе нескольких систем Департамента информационных систем (ДИТ) мэрии Москвы. По словам злоумышленников, они проникли в систему ГИТ годом ранее и за это время выгрузили несколько крупных баз данных. В частности, хакеры получили доступ к персональным данным москвичей из единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Как выяснили "Важные истории", в результате этой утечки в открытый доступ попала информация о сотнях иностранцев, которые прошли через пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.

Больше всего наемников отправились в Россию из Непала - столичный пункт вербовки посетили не менее 603 человек.

В конце 2023 года власти Непала попросили Кремль не набирать их граждан в армию РФ, но вербовка продолжилась. Россия не сообщает родственникам непальцев об их судьбе, и в марте 2025-го семьи погибших и пропавших без вести наемников даже приехали в Москву требовать компенсаций.

За армию России воюют десятки граждан Европейского Союза, а в прошлом году вербоваться пришли по меньшей мере два американца. Так, в пункте вербовки отличился полный тезка ветерана 82-й десантной дивизии США, 30-летнего Мэтью Кайла Дуброна из Невады.

Воевать за Россию едут и граждане Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и Австрии. Так, в феврале 2024-го на пункт вербовки пришел 21-летний француз Жан Клеман. Его мать, социолог Элен Клеман-Питио, регулярно ходит в эфиры RT и выступала на одной конференции с Александром Дугиным.

Также на войну активно вербуются выходцы из стран Ближнего Востока (Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Турции, Алжира и других стран). Так, контракт подписал 26-летний сириец Омаран Хадак, который сбежал в Россию, чтобы не служить в армии Башара Асада.

Еще один источник для вербовки - неблагополучные страны Африки (Гана, Камерун и Сенегал). 25-летний Джозеф Дезаир Покам прилетел из Камеруна на саммит "Россия - Африка" под лозунгом "За мир, безопасность и развитие", а после отправился на пункт вербовки на войну с Украиной.