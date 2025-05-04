Ботсад ім. Гришка під загрозою? Керівництво відповіло, чи дійсно зелену зону забудують

Природа проти забудови: чому розгорівся скандал навколо Ботсаду

У січні ЗМІ облетіла новина, що на одній із ділянок Ботсаду збудують ЖК. Це, начебто, уже було погоджено документально.

За словами Шумика, у 2019-му році керівництво Ботсаду розробили проект організації території, де прописали стратегічні й тактичні завдання. І одним з них була реконструкція господарського двору, оскільки потрібно було оновити усі мережі: водопостачання, теплозабезпечення і електрозабезпечення.

"Фінансування вистачає тільки на зарплату. Господарський двір, комунікації і гуртожиток, де живуть немісцеві працівники, не оновлювались з часів зведення після Другої світової. Академія наук нам порекомендувала укласти угоду з інвестором про наміри реконструкції. Там і гуртожиток був прописаний. Але у ЗМІ це подали, як житлову забудову", - пояснив заступник директора Ботсаду.

Він також наголосив, що ця угода закінчилася у 2023-му році, інвестор нічого так і не зробив. Лише коли у 24-му році був аудит тої фірми, сплили ці матеріали.

То чи забудують Ботсад

Микола Шумик зазначив, що жодна ділянка Ботсаду не піде під забудову. Разом із цим питання реконструкції деяких адміністративних будівель залишилось відкритим.

"Я на посаді заступника директора з 2001 року, знаю багато перепитій Ботсаду. І, повірте, всі ці 130 гектарів ми бережемо і дорожимо кожним міліметром, і точно не віддамо їх під забудову", - додав експерт.

Він також зауважив, що зараз ремонту потребує старий лабораторний корпус, але на це нема фінансування.

"Ми хотіли там зробити банк насіння. Це світовий тренд – зберігати природний генетичний матеріал в сховищах на випадок якоїсь катастрофи. Я бачив такий банк в Південній Кореї, і це вражає. Сподіваюсь і в нас колись буде свій, але поки грошей на це не знайшлося", - розповів Шумик.

Лабораторний корпус, у якому після реконструкції хочуть створити банк насіння (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)