Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фото

У Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Запашні квіти вже з'явилися у різних районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де у столиці з'явились перші квіти бузку

Українцям розповіли, що перші квіти бузку з'явилися в різних локаціях столиці, зокрема:

у Дніпровському районі;

у Солом'янському районі.

Тож зараз кожен охочий може прогулятись містом, насолодитись ароматом запашного бузку та зробити по-справжньому яскраві фото.

Водночас киянам і гостям міста нагадали, що під час відпочинку в зелених зонах необхідно:

бути відповідальними та дбати про власну безпеку;

слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Прогулюючись містом не можна забувати про правила безпеки (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Як довго квітне бузок та де він росте

У КМДА повідомили, що тривалість цвітіння бузку залежить від його сорту та може варіюватись:

від кількох тижнів;

до кількох місяців.

Зазначається, що у Києві бузок росте:

у Ботанічному саді імені академіка Фоміна;

у Національному ботанічному саді імені М. М. Гришка;

у парках столиці;

у скверах міста.

Бузок можна знайти на багатьох вулицях Києва (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Де саме у Києві можна знайти бузок: список локацій

Згідно з інформацією КО "Київзеленбуд", бузок у Києві висаджений на багатьох локаціях у різних районах міста.

Голосіївський район:

сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

Парк Партизанської слави;

Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

сквер імені Олександра Кошиця.

Квіти бузку бувають різного кольору (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Деснянський район:

парк "Молодіжний";

парк на просп. Червоної Калини;

парк імені Сержа Лифаря;

сквер на вул. Сержа Лифаря;

парк імені Архітектора Ніколаєва;

сквер на вул. Архітектора Ніколаєва;

парк імені Романа Шухевича;

Деснянський парк;

сквер на просп. Червоної Калини.

Помітити запашні квіти можна здалеку (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Дніпровський район:

парк "Перемога";

парк на Русанівській набережній;

сквер імені Івана Миколайчука;

бульв. Амвросія Бучми;

парк "Аврора";

парк за кінотеатром "Дніпро";

парк вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка;

бульв. Верховної Ради;

вул. Гната Хоткевича;

вул. Краківська;

вул. Гетьмана Павла Полуботка;

транспортна розв'язка-трикутник біля парку "Перемога";

Гідропарк;

парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;

сквер імені Кастуся Калиновського;

сквер на вул. Інженера Бородіна.

Інколи бузок може перетворюватись на "хащі" (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Оболонський район:

парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

сквер на вул. Північній;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

сквер на вул. Героїв полку "Азов".

Печерський район - Наводницький парк.

Подільський район - сквер імені Сергія Васильчука.

Бузок росте у центрі Києва та на околицях (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Святошинський район:

вул. Зодчих;

парк "Гамбурзький";

парк "Совки";

парк "Інтернаціональний";

вул. Жмеринська;

сквер між буд. №59 на бульв. Академіка Вернадського та №2, №4 - на вул. Академіка Доброхотова;

сквер імені Василя Стуса;

сквер на вул. Чорнобильській;

сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна;

сквер на розі просп. Берестейського та вул. Чорнобильської.

Дехто з киян може насолоджуватись бузком не виходячи з будинку (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Солом'янський район:

парк "Відрадний";

парк імені Миколи Зерова;

Солом'янський ландшафтний парк;

вул. Солом'янська;

сквер спортсменів-захисників України.

Квіти бузку приваблюють не лише людей (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Шевченківський район:

Сирецький парк;

сквер імені Івана Гонти;

парк Шевченківського району (біля ст. м. "Дорогожичі");

сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;

транспортна розв'язка на просп. Повітряних Сил;

Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр";

парк на схилах Пейзажної алеї;

Літературний сквер;

сквер "Українського радіо".

Кущі бузку - окраса столиці (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)