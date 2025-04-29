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Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фото

Вівторок 29 квітня 2025 07:30
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Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фото У Києві почав квітнути бузок (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Запашні квіти вже з'явилися у різних районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де у столиці з'явились перші квіти бузку

Українцям розповіли, що перші квіти бузку з'явилися в різних локаціях столиці, зокрема:

  • у Дніпровському районі;
  • у Солом'янському районі.

Тож зараз кожен охочий може прогулятись містом, насолодитись ароматом запашного бузку та зробити по-справжньому яскраві фото.

Водночас киянам і гостям міста нагадали, що під час відпочинку в зелених зонах необхідно:

  • бути відповідальними та дбати про власну безпеку;
  • слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фотоПрогулюючись містом не можна забувати про правила безпеки (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Як довго квітне бузок та де він росте

У КМДА повідомили, що тривалість цвітіння бузку залежить від його сорту та може варіюватись:

  • від кількох тижнів;
  • до кількох місяців.

Зазначається, що у Києві бузок росте:

  • у Ботанічному саді імені академіка Фоміна;
  • у Національному ботанічному саді імені М. М. Гришка;
  • у парках столиці;
  • у скверах міста.

Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фотоБузок можна знайти на багатьох вулицях Києва (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Де саме у Києві можна знайти бузок: список локацій

Згідно з інформацією КО "Київзеленбуд", бузок у Києві висаджений на багатьох локаціях у різних районах міста.

Голосіївський район:

  • сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
  • Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

  • Парк Партизанської слави;
  • Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • сквер імені Олександра Кошиця.

Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фотоКвіти бузку бувають різного кольору (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Деснянський район:

  • парк "Молодіжний";
  • парк на просп. Червоної Калини;
  • парк імені Сержа Лифаря;
  • сквер на вул. Сержа Лифаря;
  • парк імені Архітектора Ніколаєва;
  • сквер на вул. Архітектора Ніколаєва;
  • парк імені Романа Шухевича;
  • Деснянський парк;
  • сквер на просп. Червоної Калини.

Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фотоПомітити запашні квіти можна здалеку (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Дніпровський район:

  • парк "Перемога";
  • парк на Русанівській набережній;
  • сквер імені Івана Миколайчука;
  • бульв. Амвросія Бучми;
  • парк "Аврора";
  • парк за кінотеатром "Дніпро";
  • парк вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка;
  • бульв. Верховної Ради;
  • вул. Гната Хоткевича;
  • вул. Краківська;
  • вул. Гетьмана Павла Полуботка;
  • транспортна розв'язка-трикутник біля парку "Перемога";
  • Гідропарк;
  • парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;
  • сквер імені Кастуся Калиновського;
  • сквер на вул. Інженера Бородіна.

Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фотоІнколи бузок може перетворюватись на "хащі" (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Оболонський район:

  • парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
  • сквер на вул. Північній;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка;
  • сквер на вул. Героїв полку "Азов".

Печерський район - Наводницький парк.

Подільський район - сквер імені Сергія Васильчука.

Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фотоБузок росте у центрі Києва та на околицях (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Святошинський район:

  • вул. Зодчих;
  • парк "Гамбурзький";
  • парк "Совки";
  • парк "Інтернаціональний";
  • вул. Жмеринська;
  • сквер між буд. №59 на бульв. Академіка Вернадського та №2, №4 - на вул. Академіка Доброхотова;
  • сквер імені Василя Стуса;
  • сквер на вул. Чорнобильській;
  • сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна;
  • сквер на розі просп. Берестейського та вул. Чорнобильської.

Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фотоДехто з киян може насолоджуватись бузком не виходячи з будинку (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Солом'янський район:

  • парк "Відрадний";
  • парк імені Миколи Зерова;
  • Солом'янський ландшафтний парк;
  • вул. Солом'янська;
  • сквер спортсменів-захисників України.

Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фотоКвіти бузку приваблюють не лише людей (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Шевченківський район:

  • Сирецький парк;
  • сквер імені Івана Гонти;
  • парк Шевченківського району (біля ст. м. "Дорогожичі");
  • сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;
  • транспортна розв'язка на просп. Повітряних Сил;
  • Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр";
  • парк на схилах Пейзажної алеї;
  • Літературний сквер;
  • сквер "Українського радіо".

Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фотоКущі бузку - окраса столиці (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя".

Читайте також, як і для чого можна використати бузок у домашніх умовах.

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