"Бостон" здолав "Флориду", "Едмонтон" зрівнявся з "Ванкувером": відео всіх шайб вечора НХЛ

"Брюїнз" відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Це Гікі розібрався на "п'ятаку" з голкіпером після передачі Дебрюска з-за воріт. "Флорида" відповіла на початку другого періоду, коли Райнхарт зорієнтувався в зоні атаки та другим темпом відправив шайбу за лінію.

Утім, "Бостон" ще до кінця 20-хвилинки зумів знову вийти вперед. Оборонець Макавой підключився до контратаки гостей та класно кинув під поперечину. "Брюїнз" скоротили відставання в півфінальній серії перед шостим поєдинком на домашньому льоду.

У середині першого періоду вдома повів "Едмонтон". Господарі реалізували більшість зусиллями Драйзайтля, який оформив фірмову шайбу з правої зони вкидання. Подвоїли перевагу "Ойлерз" у другій 20-хвилинці – Ньюджент-Гопкінс скористався виходом 2 в 1.

Утім, "Кенакс" зуміли відігратися в третьому періоді. Спершу Гарланд "прошив" трафік зі середньої дистанції. А потім своїм шансом скористався і Джошуа. Однак, останнє слово в поєдинку було за "Едмонтоном". Це Бушар зумів пробити Шиловса здалеку та зрівняв рахунок у серії (2:2).

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