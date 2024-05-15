"Бостон" одолел "Флориду", "Эдмонтон" сравнялся с "Ванкувером": видео всех шайб вечера НХЛ

"Брюинз" открыли счет в дебюте встречи. Это Гики разобрался на "пятаке" с голкипером после передачи Дебрюска из-за ворот. "Флорида" ответила в начале второго периода, когда Райнхарт сориентировался в зоне атаки и вторым темпом отправил шайбу за линию.

Впрочем, "Бостон" еще до конца 20-минутки сумел снова выйти вперед. Защитник Макавой подключился к контратаке гостей и классно бросил под перекладину. "Брюинз" сократили отставание в полуфинальной серии перед шестым поединком на домашнем льду.

В середине первого периода дома повел "Эдмонтон". Хозяева реализовали большинство усилиями Драйзайтля, оформившего фирменную шайбу из правой зоны вбрасывания. Удвоили преимущество "Ойлерз" во второй 20-минутке – Ньюджент-Хопкинс воспользовался выходом 2 в 1.

Впрочем, "Кэнакс" сумели отыграться в третьем периоде. Сначала Гарланд "прошил" трафик со средней дистанции. А потом своим шансом воспользовался и Джошуа. Однако последнее слово в поединке было за "Эдмонтоном". Это Бушар сумел пробить Шиловса издалека и сравнял счет в серии (2:2).

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