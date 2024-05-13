"Індіана" та "Денвер" здобули другі перемоги в другому раунді: відео плей-офф НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Індіана" – "Нью-Йорк" – 121:89 (34:14, 35:27, 32:22, 20:26); серія – 2:2

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Міннесота" – "Денвер" – 107:115 (24:29, 25:35, 30:26, 28:25); серія – 2:2

"Пейсерс" заволоділи ініціативою з перших хвилин протистояння з "Нікс". Гості з Нью-Йорка не змогли втриматися в темпі "Індіани", а невдала гра в атаці спровокувала великі проблеми. За підсумками до великої перерви "Нікс" відстали на 28 очок.

"Індіана" не зупинилася навіть після заміни лідерів наприкінці третьої чверті. Так, "Нікс" зуміли перемогти у фінальній 12-хвилинці. Однак, мізерної переваги (6 пунктів) не вистачило, щоб уникнути повного фіаско. Фінальна сирена зафіксувала перемогу "Пейсерс" із +32.

Значно серйозніша конкуренція була в Міннеаполісі. "Тімбервулвз" програли першу чверть, але намагалися не відстати ще більше в другій 12-хвилинці. Наприкінці відрізку "Міннесота" скоротила дефіцит очок до -7, але потім "Денвер" видав відтинок 8:0 та пішов на велику перерву з 15-очковою перевагою.

Ця невдача стала вирішальною для загального підсумку. "Тімбервулвз" із невеликою перевагою виграв дві чверті другої половини. Проте, повернути втрачене господарі вже не встигли. Рахунок у серії став рівним, а наступний матч зіграють у Колорадо в ніч проти середи, 15 травня.