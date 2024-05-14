"Бостон" снова обыграл "Кливленд", "Оклахома" сравнялась с "Далласом": видео плей-офф НБА

"Бостон Селтикс" без помощи украинца Святослава Михайлюка оказались на расстоянии одной победы над "Кливленд Кавальерс" от финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Тем временем в противостоянии "Даллас Маверикс" и "Оклахома-Сити Тандер" вся борьба впереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Кливленд" – "Бостон" – 102:109 (30:37, 27:25, 21:26, 24:21); серия – 1:3

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Даллас" – "Оклахома-Сити" – 96:100 (30:20, 24:23, 15:22, 27:35); серия – 2:2

В штате Огайо "Селтикс" завладели инициативой фактически с начала встречи. В частности, по итогам первой четверти "Бостон" оторвался на 7 пунктов. "Кавальерс" сумели сократить отставание на два очка перед большим перерывом, но дальше с камбэком не сложилось.

Гости "привезли" еще пять очков преимущества после третьей 12-минутки. После же удачного старта финальной четверти "Селтикс" вышли уже на 15-очковый гандикап и обеспечили себе спокойную концовку встречи. "Кливленд" отыграть отставание до финальной сирены так и не смог.

Значительно конкурентнее оказался матч в Техасе. В первой половине доминировали "Маверикс". Дончич и компания "привезли" гостям 10 очков преимущества после первой четверти. По итогам второй "Даллас" добавил еще один пункт сверху и, очевидно, рассчитывал на победу.

Однако после большого перерыва "Оклахома" переродилась. Теперь "Тандер" были лучшими с обеих сторон площадки и выиграли решающие две 12-минутки. Общее преимущество по итогам этого игрового отрезка составило 15 пунктов, поэтому команда с Гилджесом-Александером во главе уехала домой с победой. Не помог даже трипл-дабл Дончича (18+12+10).