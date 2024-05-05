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"Бостон" в овертаймі вирав перемогу над "Торонто" в серії першого раунду Кубка Стенлі

Фото: "Брюїнз" здобули драматичну перемогу вдома (twitter.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

"Бостон Брюїнз" виграли вирішальний матч серії проти "Торонто Мейпл Ліфс" у першому раунді плей-офф Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Стенлі, 1-й раунд

"Бостон" – "Торонто" – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0); серія – 4:3

 

 

Напружена зустріч у штаті Массачусетс обернулася двома безгольовими періодами. Лише в середині фінальної 20-хвилинки рахунок відкрили "Мейпл Ліфс". Це Нюландер у затяжній атаці "Торонто" в дотик реалізував момент після передачі Меттьюза.

Раділи гості, однак, недовго. Фактично "Брюїнз" зрівняли рахунок у наступній же атаці. "Бостон" влаштував справжній штурм володінь Самсонова. Зрештою, Ліндгольм кинув із лівої зони в ближній кут, а воротар не встиг закрити щілину для шайби.

Розвинути успіх до кінця періоду жодна з команд не змогла. Отже, довелося грати овертайм. Там "Брюїнз" скористалися гольовою нагодою через 114 секунд. Пастрняк зреагував на рикошет від борту та переграв голкіпера в ближньому бою – 2:1 у підсумку.

У наступному раунді "Бостон" зустрінеться з "Флоридою". "Пантерз" у першому раунду легко розібралися з "Тампою-Бей (4:1). Перший поєдинок у серії запланований на ніч проти вівторка, 7 травня.

До слова, раніше хокейна збірна України виграла Дивізіон IB чемпіонату світу-2024.

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