"Бостон" оформив вольовий розгром "Флориди" в другому раунді Кубка Стенлі

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конфереція, 2-й раунд

"Флорида" – "Бостон" – 1:5 (0:0, 1:3, 0:2); серія – 0:1

Шайби: Ткачук, 31:45 – Гікі, 32:52, Лорей, 36:17, Карло, 39:39, Бразо, 47:13, Дебрюск, 56:38

Після безгольового першого періоду "Пантерз" відкрили рахунок у середині другого. "Юкі" Ткачук отримав передачу Баркова в центральній зоні та класно кинув під ліву стійку. "Брюїнз", однак, відігралися ледь не в наступній атаці – Гікі відзначився з близької відстані в метушні під воротами "Флориди".

Далі більше. Лорей та Карло ще до кінця другої 20-хвилинки вивели "Бостон" вперед. Перший з гострого кута "прошив" Бобровского в ближньому. Натомість другий з дистанції красиво поклав шайбу за лінію від поперечини.

У фінальному періоді гості зробили рахунок розгромним. Спершу Бразо реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. На десерт Дебрюск розписався у порожніх воротах "Пантерз" під завісу зустрічі – 1:5 у підсумку.

Наступний матч команди зіграють в ніч проти четверга, 9 травня. Поєдинок відбудеться в Санрайзі. Потім серія переїде в Массачусетс, де вже "Бостон" двічі буде в ролі господарів майданчика.