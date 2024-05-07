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"Бостон" оформил волевой разгром "Флориды" во втором раунде Кубка Стэнли

Фото: Брэндон Карло забросил третью шайбу "Брюинз" (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

"Бостон Брюинз" начал второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги по уверенной выездной победе над "Флоридой Пантерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, 2-й раунд

"Флорида" – "Бостон" – 1:5 (0:0, 1:3, 0:2); серия – 0:1

Шайбы: Ткачук, 31:45 – Гики, 32:52, Лорей, 36:17, Карло, 39:39, Бразо, 47:13, Дебрюск, 56:38

 

 

После безголевого первого периода "Пантерз" открыли счет в середине второго. "Юки" Ткачук получил передачу Баркова в центральной зоне и классно бросил под левую штангу. "Брюинз", однако, отыгрались едва ли не в следующей атаке – Гики отличился с близкого расстояния в суматохе под воротами "Флориды".

Дальше больше. Лорей и Карло еще до конца второй 20-минутки вывели "Бостон" вперед. Первый с острого угла "прошил" Бобровского в ближнем. В свою очередь второй с дистанции красиво уложил шайбу за линию от перекладины.

В финальном периоде гости сделали счет разгромным. Сначала Бразо реализовал выход один на один с голкипером. На десерт Дебрюск расписался в пустых воротах "Пантерз" под занавес встречи – 1:5 в итоге.

Следующий матч команды сыграют в ночь на четверг, 9 мая. Поединок состоится в Санрайзе. Затем серия переедет в Массачусетс, где уже "Бостон" дважды будет в роли хозяев площадки.

К слову, накануне "Даллас" в четвертый раз обыграл "Вегас" и закрыл серию первого раунда.

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