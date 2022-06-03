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"Бостон" одолел "Голден Стэйт" в первом матче финала НБА

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Сан-Франциско, Пятница 03 июня 2022 11:30
"Бостон" одолел "Голден Стэйт" в первом матче финала НБА Фото: "Селтикс" повели в серии после выездной победы (twitter.com/NBAHistory)
Автор: Антон Федорцив

Первый поединок финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации завершился выездной победой "Бостон Селтикс" над "Голден Стейт Уорриорз" (120:108).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, финал, 1-й матч

"Голден Стэйт" – "Бостон" – 108:120 (32:28, 22:28, 38:24, 16:40)

В первые две четверти команды обменялись ролью лидера. Первым заявкой на победу сделал "Голден Стэйт". Калифорнийцы в третьей четверти привезли +14 очков бостонцам.

Однако удержать преимущество "Уорриорз" не сумели. Более того, финальную четверть "Селтикс" выиграли вчистую. Перехватив инициативу, "Бостон" в итоге привез "Голден Стэйту" 12 очков преимущества.

Тем не менее, главной звездой поединка стал плеймейкер хозяев Стеф Карри. Он набрал 34 очка, отдал 5 передач и сделал 5 подборов. В свою очередь центровой бостонцев Эл Хорфорд оформил 26 очков, 3 передачи и 6 подборов.

Итак, "Селтикс" повели в серии до четырех побед. Второй финальный матч состоится 6 июня в Сан-Франциско.

К слову, ФБУ досрочно завершила сезон во всех баскетбольных лигах Украины.

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