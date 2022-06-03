"Бостон" здолав "Голден Стейт" у першому матчі фіналу НБА

Перший поєдинок фінальної серії Національної баскетбольної асоціації завершився виїзною перемогою "Бостон Селтікс" над "Голден Стейт Ворріорз" (120:108).

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на результат поєдинку .

НБА, плей-офф, фінал, 1-й матч

"Голден Стейт" – "Бостон" – 108:120 (32:28, 22:28, 38:24, 16:40)

У перших двох чвертях команди обмінялися роллю лідера. Першим заявкою на перемогу зробив "Голден Стейт". Каліфорнійці в третій чверті привезли +14 очок бостонцям.

Проте, втримати перевагу "Ворріорз" не зуміли. Більше того, фінальну чверть "Селтікс" виграли начисто. Перехопивши ініціативу, "Бостон" у підсумку привіз "Голден Стейту" 12 очок переваги.

Тим не менше, головною зіркою поєдинку став плеймейкер господарів Стеф Каррі. Він набрав 34 очки, віддав 5 передач і зробив 5 підбирань. Натомість центровий бостонців Ел Хорфорд оформив 26 очок, 3 передачі та 6 підбирань.

Отже, "Селтікс" повели в серії до чотирьох перемог. Другий фінальний матч відбудеться 6 червня у Сан-Франциско.