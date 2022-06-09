"Бостон" обыграл "Голден Стэйт" дома и снова повел в финале НБА

НБА, плей-офф, финал, 3-й матч

"Бостон" – "Голден Стэйт" – 116:100 (33:22, 35:34, 25:33, 23:11)

Фундамент победы "Селтикс" был заложен в первой четверти. Хозяева методически увеличивали свое преимущество над калифорнийцами и пошли на первый перерыв с преимуществом в 11 очков.

"Голден Стэйт", однако, выровняли игру в 12-й минутке. Четверть завершилась фактически ровно (35:34 в пользу "Бостона") и придала гостям сил для, казалось, перелома в следующей. "Уорриорз" к решающему периоду подошли с минимальным отставанием (89:93).

Тем не менее, в финальной 12-минутке "Бостон" просто смял соперника и довел матч до второй победы в финальной серии. В топ-3 поединка попали два героя "Селтикс" – Джейлен Браун (27 очков, 5 передач, 9 подборов) и Джейсон Тейтум (26 пунктов, 9 ассистов, 6 подборов).

Четвертый матч финала НБА снова состоится в Бостоне 11 июня. А 14 июня соперники встретятся в Сан-Франциско.