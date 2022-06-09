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"Бостон" переграв "Голден Стейт" удома та знову повів у фіналі НБА

Фото: "Бостон" знову повів у фінальній серії НБА (twitter.com/NBA)
Автор: Антон Федорців

Третій поєдинок фінальної серії Національної баскетбольної асоціації завершився другою перемогою "Бостон Селтікс" над "Голден Стейт Ворріорз" (116:100). Рахунок у серії – 2:1 на користь бостонців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, фінал, 3-й матч

"Бостон" – "Голден Стейт" – 116:100 (33:22, 35:34, 25:33, 23:11)

Фундамент перемоги "Селтікс" заклали в першій чверті. Господарі методично збільшувати власну перевагу над каліфорнійцями й пішли на першу перерву з перевагою 11 очок.

"Голден Стейт", однак, вирівняли гру в 12-й хвилинці. Чверть завершилася фактично рівно (35:34 на користь "Бостона") та дала гостям наснаги до, здавалося, перелому в наступній. "Ворріорз" до вирішального періоду підійшли з мінімальним відставанням (89:93).

Проте, у фінальній 12-хвилинці "Бостон" просто зім'яв суперника та довів матч до другої перемоги у фінальній серії. До топ-3 поєдинку потрапили два герої "Селтікс" – Джейлен Браун (27 очок, 5 передач, 9 підбирань) і Джейсон Тейтум (26 пунктів, 9 асистів, 6 підбирань).

Четвертий матч фіналу НБА знову відбудеться у Бостоні 11 червня. А 14 червня суперники зустрінуться в Сан-Франциско.

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