"Бостон" Михайлюка пройшов "Маямі", "Даллас" утретє здолав "Кліпперс": відео плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1-й раунд

"Кліпперс" – "Даллас" – 93:123 (24:25, 22:31, 23:33, 24:34); серія – 2:3

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1-й раунд

"Бостон" – "Маямі" – 118:84 (41:23, 27:23, 30:20, 20:18); серія – 4:1

"Маверікс" розтрощили каліфорнійців на виїзді. У стартовій чверті команди зіграли на рівних. А ось далі Дончіч і компанія просто зім'яли "Кліпперс". За підсумками кожної з наступних 12-хвилинок перевага "Далласа" постійно помітно зростала.

Якщо на велику перерву гості пішли з +10, то після третьої чверті вже мали 20-очковий гандикап. Ще десяток пунктів відриву "Маверікс" оформили на останньому ігровому відрізку. Найбільше доклався, звісно, Дончіч – 35 очок. У ніч проти суботи, 4 травня, "Даллас" може закрити серію вдома.

Натомість "Селтікс" із перших хвилин взялися трощити "Гіт". У надрезультативній першій чверті "Бостон" відірвався аж на 18 пунктів. Трохи спокійніше минула друга 12-хвилинка, коли господарі збільшили свою перевагу до великої перерви ще на чотири очки.

У третій чверті "Селтікс" знову додали та відірвалися ще на 10 пунктів. Фінальний же відрізок перетворився на формальність. Далі йде "Бостон". Михайлюк провів на паркеті майже 10 хвилин. Утім, записав до свого активу українець лише 1 підбирання і 1 асист. Два триочкові кидки універсала були неточними.