"Бостон" прошел "Майами", "Даллас" в третий раз одолел "Клипперс": видео плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1-й раунд

"Клипперс" – "Даллас" – 93:123 (24:25, 22:31, 23:33, 24:34); серия – 2:3

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1-й раунд

"Бостон" – "Майами" – 118:84 (41:23, 27:23, 30:20, 20:18); серия – 4:1

"Маверикс" разбили калифорнийцев на выезде. В стартовой четверти команды сыграли на равных. А вот дальше Дончич и компания просто смяли "Клипперс". По итогам каждой из следующих 12-минуток преимущество "Далласа" постоянно заметно росло.

Если на большой перерыв гости ушли с +10, то после третьей четверти имели уже 20-очковый гандикап. Еще десяток пунктов отрыва "Маверикс" был оформлен на последнем игровом отрезке. Больше всего приложился, конечно, Дончич – 35 очков. В ночь на субботу, 4 мая, "Даллас" может закрыть серию дома.

Зато "Селтикс" с первых минут взялись крушить "Хит". В сверхрезультативной первой четверти "Бостон" оторвался на 18 пунктов. Несколько спокойнее прошла вторая 12-минутка, когда хозяева увеличили свое преимущество до большого перерыва еще на четыре очка.

В третьей четверти "Селтикс" снова прибавили и оторвались еще на 10 пунктов. Финальный отрезок превратился в формальность. Далее следует "Бостон". Михайлюк провел на паркете около 10-ти минут. Впрочем, записал в свой актив украинец только 1 подбор и 1 ассист. Два трехочковых броска универсала были неточными.