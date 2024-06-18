"Бостон" із Михайлюком завоював рекордний титул НБА: відео

НБА, плей-офф, фінал

"Бостон" – "Даллас" – 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21); серія – 4:1

У п'ятому матчі серії "Селтікс" узялися до справи фактично відразу, відірвавшись на десять пунктів за підсумками стартової чверті. У другій 12-хвилинці "Бостон" додав ще 11 очок згори та перетворив другу половину на формальність.

Після великої перерви господарі паркету дозволили "Маверікс" пограти на рівних. У такому сценарії "Даллас" зумів відіграти "аж" три пункти – два та один відповідно. Принаймні техасці уникли повного розгрому на виїзді.

Михайлюк з'явився на полі, щоб відчути чемпіонську атмосферу. На майданчику він провів менше хвилини. За відведений час українець встиг оформити 1 підбирання для команди Джо Маззулли та разом із одноклубниками відсвяткував титул, прихопивши прапор України.

Рекордний титул "Бостона"

"Селтікс" здобули 18-й чемпіонський трофей та стали одноосібним лідером асоціації за кількістю титулів, залишивши позаду "Лейкерс" (17). Це чемпіонство стало першим для "Бостона" з 2008 року.

Легкий форвард "Селтікс" Джейлен Браун визнаний Найціннішим гравцем фінальної серії НБА. Середні цифри американця у фіналі – 20.8 очок, 5.4 підбирання, 5.0 асистів і 44% реалізованих із гри кидків.

Михайлюк став лише другим українцем в історії, який став чемпіоном НБА. Раніше двічі в складі "Лейкерс" чемпіонський перстень завоював Станіслав Медведенко.