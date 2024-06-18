"Бостон" с Михайлюком завоевал рекордный титул НБА: видео

НБА, плей-офф, финал

"Бостон" – "Даллас" – 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21); серия – 4:1

В пятом матче серии "Селтикс" взялись за дело фактически сразу, оторвавшись на десять пунктов по итогам стартовой четверти. Во второй 12-минутке "Бостон" добавил еще 11 очков сверху и превратил вторую половину в формальность.

После большого перерыва хозяева паркета позволили "Маверикс" поиграть на равных. В таком сценарии "Даллас" сумел отыграть "аж" два пункта – по одному в каждой из четвертей. По крайней мере, техасцы избежали полного разгрома на выезде.

Михайлюк появился на поле, чтобы ощутить чемпионскую атмосферу. На площадке он провел менее минуты. За отведенное время украинец успел оформить 1 подбор для команды Джо Маззуллы и вместе с одноклубниками отпраздновал титул, захватив флаг Украины.

Рекордный титул "Бостона"

"Селтикс" завоевали 18-й чемпионский трофей и стали единоличным лидером ассоциации по количеству титулов, оставив позади "Лейкерс" (17). Это чемпионство стало первым для "Бостона" с 2008 года.

Легкий форвард "Селтикс" Джейлен Браун признан Самым ценным игроком финальной серии НБА. Средние цифры американца в финале – 20.8 очков, 5.4 подбора, 5.0 ассистов и 44% реализуемых по игре бросков.

Михайлюк стал лишь вторым украинцем в истории, ставшим чемпионом НБА. Ранее дважды в составе "Лейкерс" чемпионский перстень завоевал Станислав Медведенко.