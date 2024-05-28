ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Бостон" с Михайлюком в резерве стал первым финалистом сезона НБА: видео

Индианаполис, Вторник 28 мая 2024 10:29
UA EN RU
"Бостон" с Михайлюком в резерве стал первым финалистом сезона НБА: видео Фото: Аарон Несмит и Джру Холидей делят "апельсин" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

"Бостон Селтикс" одержали четвертую победу над "Индианой Пэйсерс" в финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Индиана" – "Бостон" – 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25); серия – 0:4

В первой половине встречи команды пытались идти нога в ногу друг с другом. Если после стартовой четверти "Селтикс" вели с +2, то после второй 12-минутки преимущество бостонцев уменьшилось до одного пункта. А на старте третьей четверти "Пэйсерс" вышли вперед.

"Индиана" пыталась уйти в отрыв, но на пике имела лишь 6-очковый гандикап. Да и это преимущество хозяева потеряли. Заново "Пэйсерс" приступили к делу в начале финальной четверти. Теперь они оторвались даже на 9 пунктов.

Впрочем, "Бостон" лучше смотрелся в концовке противостояния. За последние три минуты "Индиана" не выполнила ни одного точного броска, а гости выдали отрезок 7:0 и одержали четвертую победу в серии. В финале сезона "Селтикс" встретятся с победителем противостояния "Далласа" и "Миннесоты".

Святослав Михайлюк провел матч на скамейке запасных. Тем не менее, он стал первым украинцем в истории, выигравшим Восточную конференцию НБА. Также универсал "Бостона" – второй отечественный баскетболист после Станислава Медведенко в финале сезона.

К слову, накануне "Даллас" в третий раз обыграл "Миннесоту" в серии Запада НБА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление