"Бостон" із хет-триком лідера команди оновив рекорд НХЛ за перемогами

"Брюїнз" зуміли перестріляти пенсильванців на виїзді (5:3). Трьома шайбами в складі "Бостона" відзначився Давід Пастрняк, а ще по голу оформили Чарлі Койл і Павел Заха.

Для "Брюїнз" ця перемога стала 63-ю у регулярній першості сезону 2022/23. Цей показник – новий рекорд ліги. "Бостон" здобув 6 перемог поспіль і достроково гарантував перше місце в Атлантичному дивізіоні та Східній конференції. Команда під керівництвом Джима Монтгомері набрала вже 131 очко.

Окрім того, персональне досягнення підкорилося і Пастрняку. Чех тепер оформив 60 шайб у нинішньому сезоні. Він став усього другим хокеїстом в історії "Брюїнз", який підкорив цей рубіж. Першим був дворазовий володар Кубка Стенлі з "Бостоном" Філ Еспозіто (сезони 1970/71, 1971/72, 1973/74, 1974/75).

Бостонці ще матимуть нагоду покращити рекорд перемог. До кінця регулярної першості "Брюїнз" зіграють ще два матчі – проти "Вашингтона" (12 квітня) та "Монреаля" (14 квітня).