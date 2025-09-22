У Боснії затримали російського найманця, який воював проти України

Як повідомляється, Рістіч був затриманий минулого тижня. Він прилетів до Сараєва рейсом зі Стамбула.

9 вересня суд Боснії і Герцеговини ухвалив рішення про задоволення клопотання прокуратури, і Рістічу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до одного місяця, тобто до 18 жовтня 2025 року, або до ухвалення іншого рішення суду. Наразі він перебуває в державній в'язниці у Войковичах.

Адвокат Рістіча заявив, що його підопічний вирішив здатися судовим органам Боснії і Герцеговини, дізнавшись про виданий Інтерполом міжнародний ордер на його арешт за участь в іноземних збройних формуваннях.

Рістіча розшукували за воєнні злочини, скоєні на полі бою в іншій державі. Він воював в Україні у складі російського загону "Пермські ведмеді", до складу якого входять також добровольці із Сербії.

В ході боїв в Україні Рістіч отримав важке поранення, внаслідок якого йому ампутували ногу.