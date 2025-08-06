ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Боснії Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської

Середа 06 серпня 2025 14:41
UA EN RU
У Боснії Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської Фото: Мілорад Додік (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини ухвалила рішення про усунення проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка з президентської посади після рішення апеляційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Крім того, йому заборонено обіймати будь-які політичні посади протягом наступних шести років.

Рішення суду вступило в силу наприкінці минулого тижня, після чого ЦВК оголосила про необхідність проведення дострокових президентських виборів у сербському утворенні протягом 90 днів.

При цьому Додік зберігає право на апеляцію, а його адвокати вже анонсували звернення до Конституційного суду.

Сам Додік назвав вирок політично вмотивованим і заявив, що продовжуватиме виконувати обов’язки президента доти, доки має підтримку парламенту Республіки Сербської.

Уряд регіону виступив на його захист, відкинувши рішення суду як "неконституційне" та "політично заангажоване".

Рішення суду викликало реакцію з боку Європейського Союзу.

У Брюсселі наголосили, що вирок має бути виконаний, а Боснія як кандидат на вступ до ЄС повинна продемонструвати прихильність до принципів верховенства права.

Що відомо про Додіка

Мілорад Додік - одна з найсуперечливіших фігур на Балканах.

Він неодноразово закликав до відокремлення Республіки Сербської з подальшим приєднанням до Сербії, що викликало санкції з боку США та міжнародне занепокоєння.

Його діяльність гальмує євроінтеграційні процеси Боснії та загрожує стабільності в регіоні.

Ставлення до України

Варто зазначити, що Мілорад Додік підтримує тісні відносини з Росією і є одним з тих, хто так і не засудив її агресію проти України. У 2022 році він навіть підтримав анексію окупованих територій України, а пізніше нагородив Путіна орденом.

Зауважимо, що ще у 2023 році Додіку висунули звинувачення в ігноруванні рішень міжнародного чиновника. Тоді ж йому загрожував тюремний термін до 5 років ув'язнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Босния и Герцеговина
Новини
Останній шанс Путіна? Що відомо про візит Віткоффа до Москви та чому це важливо
Останній шанс Путіна? Що відомо про візит Віткоффа до Москви та чому це важливо
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО