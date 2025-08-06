У Боснії Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської
Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини ухвалила рішення про усунення проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка з президентської посади після рішення апеляційного суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Крім того, йому заборонено обіймати будь-які політичні посади протягом наступних шести років.
Рішення суду вступило в силу наприкінці минулого тижня, після чого ЦВК оголосила про необхідність проведення дострокових президентських виборів у сербському утворенні протягом 90 днів.
При цьому Додік зберігає право на апеляцію, а його адвокати вже анонсували звернення до Конституційного суду.
Сам Додік назвав вирок політично вмотивованим і заявив, що продовжуватиме виконувати обов’язки президента доти, доки має підтримку парламенту Республіки Сербської.
Уряд регіону виступив на його захист, відкинувши рішення суду як "неконституційне" та "політично заангажоване".
Рішення суду викликало реакцію з боку Європейського Союзу.
У Брюсселі наголосили, що вирок має бути виконаний, а Боснія як кандидат на вступ до ЄС повинна продемонструвати прихильність до принципів верховенства права.
Що відомо про Додіка
Мілорад Додік - одна з найсуперечливіших фігур на Балканах.
Він неодноразово закликав до відокремлення Республіки Сербської з подальшим приєднанням до Сербії, що викликало санкції з боку США та міжнародне занепокоєння.
Його діяльність гальмує євроінтеграційні процеси Боснії та загрожує стабільності в регіоні.
Ставлення до України
Варто зазначити, що Мілорад Додік підтримує тісні відносини з Росією і є одним з тих, хто так і не засудив її агресію проти України. У 2022 році він навіть підтримав анексію окупованих територій України, а пізніше нагородив Путіна орденом.
Зауважимо, що ще у 2023 році Додіку висунули звинувачення в ігноруванні рішень міжнародного чиновника. Тоді ж йому загрожував тюремний термін до 5 років ув'язнення.