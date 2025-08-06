У Боснії Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської

Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини ухвалила рішення про усунення проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка з президентської посади після рішення апеляційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Крім того, йому заборонено обіймати будь-які політичні посади протягом наступних шести років.

Рішення суду вступило в силу наприкінці минулого тижня, після чого ЦВК оголосила про необхідність проведення дострокових президентських виборів у сербському утворенні протягом 90 днів.

При цьому Додік зберігає право на апеляцію, а його адвокати вже анонсували звернення до Конституційного суду.

Сам Додік назвав вирок політично вмотивованим і заявив, що продовжуватиме виконувати обов’язки президента доти, доки має підтримку парламенту Республіки Сербської.

Уряд регіону виступив на його захист, відкинувши рішення суду як "неконституційне" та "політично заангажоване".

Рішення суду викликало реакцію з боку Європейського Союзу.

У Брюсселі наголосили, що вирок має бути виконаний, а Боснія як кандидат на вступ до ЄС повинна продемонструвати прихильність до принципів верховенства права.

Що відомо про Додіка

Мілорад Додік - одна з найсуперечливіших фігур на Балканах.

Він неодноразово закликав до відокремлення Республіки Сербської з подальшим приєднанням до Сербії, що викликало санкції з боку США та міжнародне занепокоєння.

Його діяльність гальмує євроінтеграційні процеси Боснії та загрожує стабільності в регіоні.