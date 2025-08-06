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В Боснии Додика лишили мандата президента Республики Сербской

Среда 06 августа 2025 14:41
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В Боснии Додика лишили мандата президента Республики Сербской Фото: Милорад Додик (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение об отстранении пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика с президентской должности после решения апелляционного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Кроме того, ему запрещено занимать любые политические должности в течение следующих шести лет.

Решение суда вступило в силу в конце прошлой недели, после чего ЦИК объявила о необходимости проведения досрочных президентских выборов в сербском образовании в течение 90 дней.

При этом Додик сохраняет право на апелляцию, а его адвокаты уже анонсировали обращение в Конституционный суд.

Сам Додик назвал приговор политически мотивированным и заявил, что будет продолжать исполнять обязанности президента до тех пор, пока имеет поддержку парламента Республики Сербской.

Правительство региона выступило в его защиту, отвергнув решение суда как "неконституционное" и "политически ангажированное".

Решение суда вызвало реакцию со стороны Европейского Союза.

В Брюсселе отметили, что приговор должен быть выполнен, а Босния как кандидат на вступление в ЕС должна продемонстрировать приверженность принципам верховенства права.

Что известно о Додике

Милорад Додик - одна из самых противоречивых фигур на Балканах.

Он неоднократно призывал к отделению Республики Сербской с последующим присоединением к Сербии, что вызвало санкции со стороны США и международное беспокойство.

Его деятельность тормозит евроинтеграционные процессы Боснии и угрожает стабильности в регионе.

Отношение к Украине

Стоит отметить, что Милорад Додик поддерживает тесные отношения с Россией и является одним из тех, кто так и не осудил ее агрессию против Украины. В 2022 году он даже поддержал аннексию оккупированных территорий Украины, а позже наградил Путина орденом.

Заметим, что еще в 2023 году Додику выдвинули обвинения в игнорировании решений международного чиновника. Тогда же ему грозил тюремный срок до 5 лет заключения.

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