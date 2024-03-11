Боснія – Україна: Ребров перевів в основний список збірної двох представників УПЛ

Тренерський штаб перевів у перелік основних двох футболістів. До табору "синьо-жовтих" приїдуть оборонець київського "Динамо" Олександр Тимчик і півзахисник "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк.

Обидва виконавці покликані закрити ймовірний кадровий дефіцит на правому фланзі. Ребров змінив склад на фоні відновлення Ярмоленка та ушкодження з наразі невідомими наслідками Циганкова. Якщо побоювання щодо стану останнього підтвердяться, то на дві позиції праворуч залишалося тріо гравців – оборонець Конопля, вінгер Зубков і універсал Караваєв.

Тренувальний збір національної команди розпочнеться 14 березня в іспанській Марбельї. Там підопічні Реброва готуватимуться до 19 березня, коли полетять до Сараєва. Матч проти боснійської збірної призначений на 21 березня. Фінал плей-офф відбудеться 26 березня у Вроцлаві.

Україна та Євро-2024

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні.