Боснія прагне усунути угорський контингент із військової місії ЄС на своїй території

Боснія та Герцеговина планує звернутися з клопотанням про виведення угорського контингенту з місії EUFOR. Ця місія забезпечує дотримання Дейтонських угод на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.
Як пише видання, про це стало відомо після того, як до МЗС країни було викликано угорського посла. Його проінформували про те, що Боснія і Герцеговина не надаватиме жодного дозволу на введення сил військової поліції Угорщини до Боснії та Герцеговини у майбутньому.
Також йому заявили, що угорський контингент буде запропоновано вивести зі складу військової місії ЄС EUFOR, що присутня в БіГ.
Окрім цього послу було висловлено протест проти втручання Угорщини у внутрішні справи Боснії та Герцеговини і наголошено, що Угорщина не має права втручатися в результати судових розглядів у Боснії та Герцеговині.
Варто нагадати, що напередодні міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез заявив, що заборонив проліт і посадку військового літака з Угорщини в країні.
Також варто зауважити, що Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан постійно підтримує президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, відомого сепаратистськими намірами вивести утворення зі складу Боснії та Герцеговини.
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