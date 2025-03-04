Боснія прагне усунути угорський контингент із військової місії ЄС на своїй території

Як пише видання, про це стало відомо після того, як до МЗС країни було викликано угорського посла. Його проінформували про те, що Боснія і Герцеговина не надаватиме жодного дозволу на введення сил військової поліції Угорщини до Боснії та Герцеговини у майбутньому.

Також йому заявили, що угорський контингент буде запропоновано вивести зі складу військової місії ЄС EUFOR, що присутня в БіГ.

Окрім цього послу було висловлено протест проти втручання Угорщини у внутрішні справи Боснії та Герцеговини і наголошено, що Угорщина не має права втручатися в результати судових розглядів у Боснії та Герцеговині.

Варто нагадати, що напередодні міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез заявив, що заборонив проліт і посадку військового літака з Угорщини в країні.

Також варто зауважити, що Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан постійно підтримує президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, відомого сепаратистськими намірами вивести утворення зі складу Боснії та Герцеговини.