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Боснія може віддати скандальну ікону Україні, але є умова

Сараєво, П'ятниця 15 січня 2021 10:59
Боснія може віддати скандальну ікону Україні, але є умова
Фото: Мілорад Додік (medija centar Beograd)
Автор: РБК-Україна

Боснія і Герцеговина може передати Україні скандальну ікону, яка раніше була подарована міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Однак для цього є умова.

Про це заявив сербський лідер Боснії Мілорад Додік, передає n1info.com.

Повідомляється, що про ікону він згадав у контексті необхідності судової реформи в Боснії, оскільки люди будуть раді, якщо деякі посадові особи Республіки Сербської отримають "кілька років тюремного ув'язнення"

"Приклад тому - ікона, про яку постійно говорять, хоча Україна її не шукає. Є заява Агентства з координації поліцейських органів Боснії, яке відповідає за співпрацю з Інтерполом, про те, що Інтерпол не володіє даними про пошуки ікони", - заявив Додік.

Він також зазначив, що не отримав від України відповіді про пошуки ікони.

"Якщо Україна доведе, що шукала ікону до того дня, коли я зустрічався з міністром Лавровим, я погоджуся передати її", - сказав Додік.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагав від керівництва Боснії і Герцеговини повернути ікону.

Як стверджують місцеві ЗМІ, вона може коштувати 12,5 млн євро.

Імовірно, ікона була вивезена з окупованого Луганська в 2018 році представником ветеранської організації Республіки Сербської. Російському міністру Сергію Лаврову її подарували під час візиту до Сараєво, але він повернув її відразу після того, як розгорівся скандал.

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Новини України Політика ЛуганськБосния и Герцеговинаикона

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