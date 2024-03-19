Боснія і Герцеговина – Україна: Ребров і підопічні вирушили до Сараєва

Делегація національної команди України вилетіла з Іспанії до боснійської столиці на матч плей-офф за місце на чемпіонаті Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал УАФ .

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в Зеніці. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

"Синьо-жовті" завершили тренувальний збір в іспанській Марбельї. Команда Сергія Реброва у вівторок провела там ранкове заняття, а після обіду поїхала в аеропорт Малаги. Надвечір вони прибули до Сараєва.

У розпорядженні тренерського штабу збірної України перебувають 28 футболістів. Усі вони претендуватимуть на потрапляння до заявки на поєдинок проти боснійської збірної. Поки індивідуально займався вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков, який зазнав ушкодження колінного суглоба.

Україна та Євро-2024

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні.