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Босния и Герцеговина – Украина: Ребров и подопечные отправились в Сараево

Зеница, Вторник 19 марта 2024 17:41
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Босния и Герцеговина – Украина: Ребров и подопечные отправились в Сараево Фото: "Сине-желтые" во время тренировки на Пиренеях (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Делегация национальной команды Украины вылетела из Испании в боснийскую столицу на матч плей-офф за место на чемпионате Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал УАФ.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф за место на чемпионате Европы.

"Сине-желтые" завершили тренировочный сбор в испанской Марбелье. Команда Сергея Реброва во вторник провела там утреннее занятие, а после обеда уехала в аэропорт Малаги. К вечеру они прибыли в Сараево.

В распоряжении тренерского штаба сборной Украины находятся 28 футболистов. Все они будут претендовать на попадание в заявку на поединок против боснийской сборной. Пока индивидуально занимался вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков, получивший повреждение коленного сустава.

Украина и Евро-2024

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне.

К слову, ранее вспомнили историю противостояния национальной команды Украины со сборной Боснии и Герцеговины.

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