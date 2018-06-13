Боснія і Герцеговина закриє кордони, якщо Австрія заблокує кордон для мігрантів

Австрія планує 25 червня розгорнути близько тисячі силовиків для демонстрації готовності захищати свої держкордони

У випадку, якщо Австрія заблокує свій кордон зі Словенією для мігрантів, Боснія і Герцеговина закриє свої власні кордони з Чорногорією та Сербією. Про це повідомляє BalkanInsight, посилаючись на заяву директора служби у справах іноземців Боснії і Герцеговини Слободана Уїча.

"У разі блокування Австрією та Словенією своїх кордонів для мігрантів Боснія і Герцеговина буде змушена вдатись до аналогічних мір і закрити свої кордони з Сербією та Чорногорією", - зазначив директор.

Вказано, що відповідне попередження з'явилось після інформації про те, що Австрія планує 25 червня розгорнути близько тисячі поліцейських та військових на навчаннях для демонстрації своєї готовності захищати власні державні кордони від нової потенційної хвилі шукачів притулку.

Відповідно до даних австрійської поліції, ситуація з мігрантами на Балканах близька до критичної: біля 80 тисяч біженців зараз знаходяться у цьому регіоні на шляху в Західну Європу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина та Австрія посилять прикордонний контроль.