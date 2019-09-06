У Боснії відповіли щодо заяви про "російський Крим"

Боснія і Герцеговина підтримала цілісність України

Боснія і Герцеговина заявила про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, незважаючи на заяву одного з членів президії про "російський Крим". Про це повідомляє боснійська Dnevni Avaz.

Член президії від хорватської громади Желько Комшич, заявив, що позиція Мілорада Додіка про те, що Крим належить Росії, не є офіційною позицією держави Боснії і Герцеговини.

"Боснія і Герцеговина як претендент на статус кандидата в члени ЄС, як і раніше, дотримується позиції Європейського Союзу про те, що суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України повинні поважатися. ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією ", - заявив Комшич.

Зазначимо, Боснії і Герцеговини президія є вищим колективним органом виконавчої влади. Президія складається з трьох членів - Желько Комшич (від Хорватії), Мілорад Додік (від Сербії) і Шефік Джаферович (від Боснії).

Нагадаємо, 2 вересня в російських ЗМІ було опубліковано інтерв'ю Мілорада Додіка, який заявив, що Крим належить РФ. Щодо даної заяви Міністерство закордонних справ України направило в Боснію і Герцеговину ноту протесту.

Також РБК-Україна повідомляло, що ООН опублікувала доповідь про порушення прав людини в окупованому Криму.