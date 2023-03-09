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Боси ПСЖ готові влаштувати кадрову революцію після вильоту з Ліги чемпіонів, – ЗМІ

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Париж, Четвер 09 березня 2023 12:29
Боси ПСЖ готові влаштувати кадрову революцію після вильоту з Ліги чемпіонів, – ЗМІ Фото: Парижани перед другою поразкою від "Баварії" (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорців

Після двох поразок від мюнхенської "Баварії" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів під головним тренером французького "Парі Сен-Жермен" Крістофом Гальтьє захиталося крісло. Керівництво гранда ініціювало екстрену нараду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі прагне змін після безвольного вильоту ПСЖ із головного єврокубка. У четвер засідатиме менеджмент французького гранда.

Функціонер, найімовірніше, пропонуватиме негайні радикальні зміни. Свої посад можуть позбутися керманич команди Крістоф Гальтьє і спортивний директор Луїш Кампуш. Фаворитом на посаду головного тренера нібито став Томас Тухель, який залишається без роботи після звільнення з "Челсі",

Гальтьє очолив ПСЖ перед нинішнім сезоном. Із ним на чолі парижани впевнено лідирують у чемпіонаті Франції, випереджаючи на 8 очок "Марсель". Утім, підопічні місцевого фахівця вилетіли з Кубка Франції, а тепер вибули з боротьби за Кубок чемпіонів.

За останні 10 сезонів ПСЖ уже вп'яте завершив виступи в Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Ще тричі команда вилітала в чвертьфіналах. Лише в сезоні 2019//20 парижани дійшли до фіналу, де поступилися якраз "Баварії" (0:1). Тоді ПСЖ тренував саме Тухель.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Фейєнорда" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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