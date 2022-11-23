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Боси "Манчестер Юнайтед" готові продати гранд: є альтернативи

Фото: Молитви вболівальників МЮ можуть бути почуті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Варіант із продажем англійського "Манчестер Юнайтед" розглядають скандальні власники клубу – родина Глейзерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Керівництво "червоних дияволів" заявило про пошуки стратегічних альтернатив розвитку гранда. Один із варіантів – повний або частковий продаж клубу новим власникам.

Американські власники МЮ Джоель і Аврам Глейзери розглянуть кілька варіантів майбутнього 20-разових чемпіонів Англії. Серед альтернатив – зовнішні інвестиції в розвиток клубної інфраструктури на кшталт реконструкції "Олд Траффорд" та інших об'єктів і низка інших угод.

"Не може бути жодних гарантій, що ця перевірка призведе до якоїсь угоди за участі компанії. "Манчестер Юнайтед" не робитиме подальших заяв щодо процесу пошуку, допоки Рада директорів не погодить конкретну угоду чи інший план дій для офіційного оголошення", – йдеться в заяві "червоних дияволів".

Скандальна родина придбала "Манчестер Юнайтед" у 2005 році в рамках угоди на 790 млн фунтів. Із тих пір фанати регулярно звинувачують власників у "викачуванні" грошей завдяки маркетингу, відсутності інтересу до спортивних результатів команди та проводять акції протесту.

До слова, напередодні "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із Роналду після скандального інтерв'ю з критикою клубного менеджменту.

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