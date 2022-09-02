UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Босфор открыт: севшее на мель судно с украинским зерном продолжило путь

Иллюстративное фото: севшее на мель судно с украинским зерном продолжило путь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Босфорском проливе восстановлено движение судов после того, как сухогруз Lady Zehma с украинской продукцией сел на мель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

173-метровое судно, вышедшее из украинского порта в Стамбул, перевозило около 3 тысяч тонн украинской кукурузы. Сухогруз сел на мель в Босфоре в 40 м от берега. По словам береговой охраны Турции, это было умышленное решение экипажа, поскольку у судна отказал руль. Lady Zehma под флагом Либерии покинуло порт Черноморска 30 августа.

Ранее мы писали, что 1 сентября судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, из-за этого движение по проливу Босфор было перекрыто.

Также мы писали, что в порт Джибути прибыло судно, которое привезло первую партию украинского зерна для Африки. Судно MV Brave Commander под флагом Ливана перевезло 23 тысяч тонн пшеницы, предназначенной для соседней Эфиопии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияСтамбул